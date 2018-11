Alla Juve basta un punto. Ma un punto non basta alla Juve

Fonte: Inviato a Torino

Alla Juve basta un punto. Con un pareggio stasera contro il Manchester United, i bianconeri passerebbero il girone con due giornate di anticipo. E per conquistare il primo posto ci sarebbero la gara interna contro il Valencia e quella esterna con lo Young Boys. Oggettivamente, sfide più facili di quanto Allegri non ammetterebbe. Alla Juve non basta un punto. Anche se la fredda matematica dice il contrario: dopo aver dominato in lungo e in largo nel proprio raggruppamento, la Vecchia Signora è chiamata a una nuova prova di forza.

Si va avanti di test in test, alla fine dei conti. I bianconeri negli ultimi anni sono stati l’outsider più convincente della Champions League, da questa stagione sono tra i favoriti di diritto alla vittoria finale. Merito di Cristiano Ronaldo, e non solo. Barcellona, Juve, Manchester City: a occhio e croce, per quanto visto finora, la gerarchia sembrerebbe questa. È da confermare, però, di gara in gara. E, anche rattoppata, la squadra di Allegri contro i Red Devils ha l’occasione di dimostrare ancora una volta il proprio status internazionale. A se stessa, prima che agli avversari.

Vincere, in sostanza: a livello di classifica Champions, non è un imperativo categorico. Ma è quello che serve, è quello che la Juve deve fare. Banalmente, perché ha già dimostrato di essere superiore allo United: se rimangono in partita per tutti i 90 minuti, i bianconeri vincono dieci volte su dieci contro la squadra di Mourinho. C’è da confermare il bel primo tempo di Manchester, e anche da riscattare il brutto secondo tempo di Manchester. Manderebbe un messaggio chiaro, la Juve, vincendo stasera: prima squadra europea a conquistare il primo posto nel proprio girone. Tutti in fila dietro di lei. E poi c’è il campionato: con il primato Champions già in tasca, concentrarsi sulle prossime giornate sarebbe più semplice. La Juve ha goduto di un avvio morbido in Serie A: tra novembre e dicembre avrà Milan e Fiorentina, Inter e Roma, il derby. Un piccolo percorso a ostacoli. Togliersi il pensiero del primo posto già stasera sarebbe un bel modo di alleggerirsi.