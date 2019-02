Alla Lazio basta Caicedo. L'anticipo contro l'Empoli finisce 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince l'anticipo del giovedì contro l'Empoli e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. 1-0 il risultato finale sul campo dell'Olimpico grazie alla rete di Felipe Caicedo allo scadere del primo tempo su calcio di rigore.

LE FORMAZIONI - Moduli speculari per Inzaghi e Iachini che schierano in campo le proprie squadre col 3-5-2. Fra i biancocelesti spiccano le assenze di Immobile, Luis Alberto e Parolo, sostituiti nell'occasione da Caicedo, Correa e Berisha con Romulo schierato sulla destra. Nell'Empoli fuori Rasmussen, al suo posto schierato il neo acquisto Dell'Orco nel ruolo di terzo di difesa.

AVVIO BLANDO - Con i moduli speculari e i giocatori che raramente riescono a vincere i duelli uno contro uno la partita inizia senza particolari sussulti. Al 7' ci prova Caputo a spezzare l'equilibrio con un bel dribbling secco su Bastos, ma la conclusione è debole e Strakosha para senza problemi. Per la Lazio, almeno nel primo quarto d'ora, da segnalare solo una bella percussione di Romulo sulla destra controllata con qualche affanno da Provedel.

LA LAZIO AUMENTA IL RITMO - Intorno alla mezzora la Lazio conquista campo e si fa vedere con una bella progressione centrale di Correa che salta due uomini ma conclude debolmente. Al 37esimo è ancora l'argentino, imbeccato da Milinkovic, a creare scompiglio e presentarsi davanti a Provedel, bravissimo a fermare tutto nell'occasione.

REGALO EMPOLESE - La svolta delmatch arriva al minuto 41: Provedel temporeggia troppo nel far ripartire l'azione con i piedi, Caicedo si fionda sul pallone e riceve un calcione dal portiere azzurro, con Chiffi che non può far altro che indicare il dischetto del rigore. Lo stesso Caicedo, dopo aver discusso con Correa, batte e segna portando avanti i suoi ad unamanciata di minuti dall'intervallo.

L'EMPOLI CI PROVA - Il secondo tempo inizia con un Empoli ben più propositivo rispetto a quanto visto nel primo tempo. Iachini manda subito dentro Oberlin per Farias, ma i pericoli maggiori arrivano dalla coppia Krunic-Bennacer che provano a cambiare ritmo e creare un gioco diverso rispetto al contropiede. Ed i risultati si vedono, con i toscani ben più presenti nella metà campo biancoceleste seppur con scarsa cattiveria in area di rigore. La Lazio, dal canto suo, si difende con ordine e prova a far male (fra il 50esimo ed il 60esimo) con due punizioni dalla trequarti scodellate dentro l'area. La difesa azzurra, altissima nelle due occasioni, sbaglia il fuorigioco e rischia non poco. Ma prima Caicedo e poi Milinkovic non riescono a capitalizzare.

LA LAZIO ALZA IL BARICENTRO - Simone Inzaghi percepisce le difficoltà dei suoi, troppo schiacciati nella propria metà campo, e manda dentro Cataldi e Badelj per provare a riprendere in mano il pallino del gioco. Soluzione efficace, visto che la Lazio anche graize alle sostituzioni rialza il baricentro e mantiene l'Empoli lontana dall'area di rigore di Strakosha. I biancocelesti provano anche a raddoppiare con Correa, ottimamente servito dalla sponda di Caicedo. Ma l'argentino, da buonissima posizione, spara altissimo.

EMPOLI AVANTI TUTTA - Nei minuti finali di gara l'Empoli prova a riversarsi in avanti, con Iachini che tenta anche il modulo ultraoffensivo con l'inserimento di Mchedlidze per Pasqual. Ma nonostante lo sforzo e la buona volontà la Lazio, stanchissima nel finale, riesce a controllare ed il risultato non si muove più dall'1-0.