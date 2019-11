Alla Lazio serve un tris per evitare il possibile biscotto

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La classifica del gruppo E di Europa League parla chiaro: Celtic 7, Cluj 6, Lazio 3, Rennes 0. Esprime una sentenza, quasi netta, e impone alla squadra di Inzaghi di vincere giovedì contro gli scozzesi e fare lo stesso nelle altre due gare (all’Olimpico contro i rumeni e in Francia a metà dicembre). Se non dovesse battere la formazione di Lennon, la qualificazione ai sedicesimi di finale sarebbe compromessa (quasi) definitivamente. Non basterà più giocare bene, creare azioni e specchiarsi nella qualità della manovra. No, d’ora in poi serviranno i punti. Serviranno concretezza e fame - quella messa a Firenze e a San Siro domenica per intenderci - per voler andare avanti in questa competizione. Tre vittorie, nove punti, per poter passare: questo è l’obbligo per la Lazio, che così facendo eviterebbe la beffa del ‘possibile ‘biscotto’ tra Celtic e Cluj, che si affronteranno nell’ultima giornata il 12 dicembre.

Ma andiamo per ordine e ipotizziamo due successi della Lazio in casa contro Celtic e Cluj, che questo giovedì ospiterà invece il Rennes senza due giocatori (espulsi all’andata). Nella premessa va anche sottinteso che il Rennes non toglierà punti alle due rivali dei biancocelesti, poi se dovesse accadere sarà tanto meglio per Inzaghi. Se i francesi allora non dovessero fare alcun scherzetto, lo scenario più plausibile sarebbe Celtic 10, Cluj 9 e Lazio 9 alla vigilia dell’ultimo turno. A questo punto tutte e tre le pretendenti ai sedicesimi di finale dovrebbero scendere in campo solo per vincere senza fare calcoli. Discorso diverso se la Lazio dovesse pareggiare una delle tre gare da affrontare. Perché - in base alle varie combinazioni -a Celtic e Cluj potrebbe bastare anche il segno "X". Calcoli da fare che Immobile e compagni potrebbero rendere superflui e inutile facendo un filotto di 3 successi.