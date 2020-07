Alla mezzora pareggia Babacar. Tutto da rifare per la Lazio, 1-1 a Lecce

Alla mezzora arriva il meritato pareggio del Lecce al Via del Mare. Grande percussione di Mancosu, fermato al momento dell'ingresso in area da Acerbi. La sfera termina a Falco, che dalla destra fa partire un bel cross sul quale svetta altissimo Babacar. Palla nell'angolo sinistro, nulla da fare per Strakosha e stavolta il gol è buono: 1-1, tutto da rifare per la Lazio. Per l'ex attaccante viola è la prima rete realizzata nel 2020.