© foto di Federico Gaetano

Dodici minuti di sofferenza per la Lazio che, alla prima vera azione, passa in vantaggio. Romulo fugge sulla destra, centrando poi per Luis Alberto all'altezza del secondo palo. Sguardo in mezzo per Milinkovic-Savic che, in azione da pivot, riesce a sfruttare la maggiore fisicità rispetto a Brozovic e inzuccare in rete, da pochi passi. Incolpevole Handanovic.