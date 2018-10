Alla ricerca dello Skriniar-bis. L'Inter prova l'anticipo su Andersen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo scorso anno abbiamo iniziato a conoscerlo nelle ultime partite della stagione. Quest'anno è diventato, fin da subito, un titolarissimo della difesa della Sampdoria. Tanto che Marco Giampaolo in queste prime 10 giornate non si è mai privato, neanche per un minuto, di Joachim Andersen. Difensore danese classe '96 arrivato a Genova due estati fa, oggi è uno dei giovani difensori più seguiti del panorama calcistico italiano. E infatti l'Inter ha già mosso i primi passi con un sondaggio coi dirigenti blucerchiati. E il motivo è presto detto: la prospettiva di ripetere un colpo 'alla Skriniar' è viva e sta ingolosendo gli uomini mercato nerazzurri. Andersen è arrivato alla Samp dal Twente per poco più di 2 milioni di euro (Skriniar arrivò dallo Zilina per poco meno) e già oggi il suo valore di mercato si è impennato.

"Per il mio percorso è normale che mi paragonino a Skriniar", ha ammesso nei giorni scorsi il danese. Per il quale l'Inter, se decidesse di mettere in pratica lo 'Skriniar-bis', dovrà pianificare un'operazione fra i 20 ed i 25 milioni di euro. Sempre che Juventus e Arsenal, altri club che lo hanno seguito molto da vicino, siano d'accordo.