Alla Roma basta un gol di Under. Espugnato 0-1 il campo del Cagliari

Successo importante della Roma nella corsa per partecipare alla prossima Champions League: i giallorossi hanno battuto 0-1 il Cagliari, espugnando la Sardegna Arena grazie al meraviglioso colpo da biliardo messo a segno dal turco Under nel primo tempo. Fondamentale per la vittoria dei giallorossi anche il solito Alisson, che ha contribuito a tenere la porta chiusa grazie alle sue parate. La squadra di casa ci ha messo comunque carattere, come riconosciuto anche dai tifosi che hanno tributato applausi ai giocatori a fine gara.