Alla Roma per ora basta Veretout. Cragno tiene a galla il Cagliari, 1-0 all'Olimpico al 45'

Un guizzo di Jordan Veretout nei minuti iniziali permette alla Roma di chiudere in vantaggio il primo tempo. All'Olimpico è 1-0 per la formazione capitolina, momentaneamente terza in classifica.

L'approccio del Cagliari è dei migliori. La squadra di Di Francesco, nei primi 10', staziona nella metà campo avversaria pur senza creare grossi pericoli. La Roma si difende con ordine e riparte velocemente, colpendo alla prima occasione: lancio millimetrico per Karsdorp, che crossa forte e teso al centro. Veretout si avventa sulla ribattuta corta della difesa e con una conclusione schiacciata (che diventa quasi un pallonetto) sorprende Cragno. Una doccia fredda per DiFra, che perde anche Rog per infortunio.

Cragno tiene a galla il Cagliari - Il portiere ospite è il grande protagonista del primo tempo e se gli isolani restano in partita, è solo merito suo. Prima salva su Pedro, poi compie un miracolo su Cristante, infine respinge un colpo di testa di Kumbulla. I giallorossi sono pericolosi con i cambi di gioco e quando cercano la profondità alle spalle dei centrali. I rossoblù accusano i colpi e provano a uscire nel finale, senza però impensierire Mirante. La partita resta aperta.