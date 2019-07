Alla Roma servono due centrali. I primi della lista sono anche i più vicini

© foto di Federico De Luca

In conferenza stampa, questo pomeriggio nel corso della presentazione di Spinazzola, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato in modo piuttosto chiaro: "Con le uscite di Manolas e Marcano ci servono due centrali". Un'ammissione che non si è portata dietro nomi o candidati, ma i profili in cima alla lista giallorossa sono comunque stati individuati.

Mancini più vicino - Nelle ultime ore la Roma ha fatto importanti passi in avanti con l'Atalanta per quanto riguarda Gianluca Mancini. Il difensore di proprietà della Dea da oramai diversi mesi è la priorità della Roma per puntellare la difesa e come detto le parti sono sempre più vicine, col giocatore che avrebbe già dato il proprio ok allo sbarco a Trigoria. L'Atalanta lo valuta 25 milioni di euro, la Roma sta semplicemente studiando la formula più adeguata per arrivare alla fumata bianca: da una parte l'acquisto a titolo definitivo (magari con un pagamento dilazionato), dall'altra l'ipotesi prestito (biennale) con obbligo di riscatto.

Baldini a lavoro - Il consulente di mercato giallorosso sta tenendo in mano le redini della trattativa in essere col Tottenham per Toby Alderweireld, centrale belga che porterebbe a Roma qualità ed esperienza internazionale. Anche qua però la società giallorossa si scontra con la valutazione fatta dagli Spurs: Petrachi e Co. non vorrebbero spendere più di 20 milioni, il club londinese si nasconde dietro la clausola rescissoria di 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro. Le parti restano a lavoro, già nelle prossime ore potrebbero andare in scena nuovi contatti in tal senso.

Gli outsider - Nel caso in cui non dovessero essere centrati i due obiettivi prioritari, la Roma avrebbe comunque pronta una lista di alternative di livello. E così potrebbe tornare caldo il nome di Marc Bartra, centrale oggi al Betis. Così come quello di Nicolas Nkoulou, centrale del Torino portato in granata proprio da Petrachi.