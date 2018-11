Alla SPAL basta la zuccata di Petagna: 1-0 sul Cagliari all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo divertente e con tantissimi cambi di fronte, quello andato in scena a Ferrara fra SPAL e Cagliari. Il risultato, 1-0, premia per il momento gli uomini di Semplici, bravi ad andare subito avanti con il potente colpo di testa di Andrea Petagna dopo 3 minuti dal fischio d'inizio, anche se la deviazione di Srna sembra essere decisiva per mettere fuori gioco Cragno.

Nonostante il vantaggio, arrivato dopo un bellissimo triangolo Lazzari-Antenucci-Lazzari, la SPAL continua ad attaccare e va vicina al raddoppio ancora con Petagna. Ma Cragno è bravissimo nell'occasione a respingere il tiro da posizione ravvicinata.

Dalla metà del primo tempo prova invece a venire fuori il Cagliari, che grazie alle accelerazioni di Barella e alle idee di Joao Pedro crea qualche grattacapo alla difesa estense. Anche se l'occasione migliore capita sulla testa di Romagna a 10 minuti dal termine: angolo di Joao Pedro, testa del difensore che manda fuori di poco (Pavoletti non arriva sul pallone per una questione di millimetri). Il Cagliari continua a spingere, ma la difesa della SPAL regge e al termine dei 45 minuti il risultato è fermo sull'1-0.