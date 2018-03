All’ultimo respiro. Il Milan vola e Silva si regala una prima volta da sogno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan si è iscritto, con ritardo, alla corsa per il quarto posto. I tre punti conquistati su un campo storicamente difficile (la vittoria a Marassi mancava dal 2014) porta i rossoneri ad accorciare sul quarto posto. Un successo strappato per i capelli al 94esimo, sull’ultimo assalto del match, una vittoria firmata Andrè Silva, alla sua prima marcatura in serie A dopo 28 turni. Il portoghese ha scelto la sfida più delicata del momento per sbloccarsi, per ritrovare certezze e dare al Milan la possibilità di sperare ancora nella rimonta. E’ un Milan che nel 2018 sta avendo un andamento da vertice, con ben sei vittorie nelle ultime sette, e nessuna sconfitta dall’avvio nel nuovo anno.

Il match con il Genoa non è stato semplice, i ragazzi di Ballardini hanno disputato una gara ordinata e di grande attenzione, però a sbloccare il solito canovaccio del Milan è stato Gattuso inserendo la doppia punta e passando al 442. Una mossa che ha liberato Suso e dal suo versante nel finale di partita sono arrivati una moltitudine di traversoni in area, mal sfruttati, fino all’inzuccata vincente di Silva all’ultimo respiro, all’ultima azione della partita. Gli uomini di Gattuso salgono così a quota 47 e rispondono presente dopo la batosta in Europa League. Non era facile avere una reazione su un campo storicamente ostico per i colori rossoneri, i tre punti ottenuti grazie alla voglia di crederci fino alla fine ha dato ancora più entusiasmo all’ambiente.