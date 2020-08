Allan, addio alla Serie A: torna da Ancelotti dopo cinque stagioni in azzurro

Cinque stagioni con la maglia del Napoli, ma ben otto anni passati in serie A. Allan saluta il nostro campionato per ricongiungersi con Carlo Ancelotti: un addio quasi scontato viste le ultime voci, ma che comunque porterà il Napoli ad operare sul mercato per poter coprire la casella lasciata vuota dal calciatore brasiliano. L'operazione è praticamente fatta: agli azzurri andranno 25 milioni di euro più di 3 di bonus , cifre ben distanti da quelle rifiutate solo un anno fa dal PSG.