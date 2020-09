Allan all'Everton, tutti i suoi trasferimenti: arrivò in Italia per 3 milioni. Se ne va per 25

Si chiude dopo cinque anni, 212 presenze in tutte le competizioni, 11 gol e 16 assist l'avventura di Allan al Napoli. Per il brasiliano classe 1991 l'avventura al San Paolo ha portato non solo il successo in Coppa Italia ma anche e soprattutto la ribalta internazionale. Con la consacrazione a tinte verdeoro della Nazionale brasiliana.

Un'operazione di mercato, quella portata a termine dalla società del presidente De Laurentiis nel luglio del 2015 da considerarsi, quindi, pienamente centrata. Sia per quanto versato nelle casse dell'Udinese (12 milioni di euro), sia per il rendimento in campo, ma anche e soprattutto per la cessione maturata pochi minuti fa all'Everton per 25 milioni di euro più altri tre di bonus.

Non male per un giocatore che nell'ultima stagione, complice l'esplosione dei vari Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e gli arrivi a gennaio di Demme e Lobotka, era divenuto la prima alternativa per il centrocampo di Gennaro Gattuso.

Col senno del poi, però, rimane un rimpianto. Quello del gennaio 2019 quando ADL rifiutò 45 milioni di euro dal ricchissimo PSG. Allora cedere Allan era come colpire al cuore il progetto tecnico di Maurizio Sarri, oggi è tutto diverso. Sia per il Napoli che per il centrocampista. Chissà per quale delle due parti il rimpianto sarà maggiore in questo anomalo settembre di mercato.

2012

Allan dal Vasco da Gama all'Udinese per 3 milioni di euro

2015

Allan dall'Udinese al Napoli per 12 milioni di euro

2020

Allan dal Napoli all'Everton per 25 milioni di euro più tre di bonus