Allan: "Convocazione un sogno. Italia? Mai contattato dalla Federazione"

Prima convocazione nella Nazionale brasiliana per Allan, centrocampista del Napoli che ha parlato direttamente dal ritiro della Selecao: "Sono molto felice di essere qui, ho realizzato il sogno che avevo da bambino: spero di sfruttare al massimo quest'opportunità. E' bellissimo lavorare con questo gruppo di campioni. Dopo sette anni in Italia, fra Udinese e Napoli, sono maturato tantissimo superando anche dei momenti difficili. Negli ultimi tempi - riporta Il Mattino - a ogni convocazione della Selecao speravo di far parte della lista. Poi rimanevo triste non vedendo il mio nome, però mi dicevo che il Brasile ha tanti giocatori di qualità sparsi per il mondo e che quindi per realizzare il mio sogno avrei dovuto dare ancora di più. Italia? Ho letto di questa cosa su Internet ma vi garantisco che non ho avuto contatti, e che nessuno della federazione italiana ha mai parlato con me".