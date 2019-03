© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla partita disputata contro la Repubblica Ceca, il centrocampista del Brasile e del Napoli Allan ha parlato a Sportmediaset del finale di stagione che attende la formazione partenopea. "Noi dobbiamo guardare i nostri prossimi avversari, pensiamo alla Roma e vogliamo i tre punti in palio. Europa League? Non so quale squadra sia favorita, l'Arsenal e il Chelsea sono formazioni importanti come altre squadre ancora in gioco. Sappiamo cosa fare, siamo concentrati. Finale col Chelsea? Se dovesse capitare la sfida alla squadra di Sarri, saremo pronti a combattere", le parole del calciatore ex Udinese che ha poi concluso: "Futuro ancora in azzurro? Spero di sì". Il PSG, dopo l'interesse manifestato a gennaio, potrebbe tornare alla carica.