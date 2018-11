Allan: "I nostri giovani sono validi. Diamo consigli ma impariamo pure"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa. Queste le sue dichiarazioni a proposito dei giovani compagni di reparto: "Sappiamo che non è facile imporsi a questi livelli. Ci sono tanti elementi validi: Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Diawara, siamo in tanti e cerchiamo di dare consigli ma anche io imparo da loro".