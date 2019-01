Allan, il PSG resta molto vigile. Rog in uscita: il punto sul Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il calciomercato di gennaio del Napoli ruota tutto attorno alla possibile, ma non ancora formulata, mega-offerta del Paris Saint-Germain per Allan. Anche questa settimana le mosse del club parigino la faranno da padrona.

IN ENTRATA

Il Napoli si sta muovendo soprattutto in prospettiva estate, quando l'attacco potrebbe essere in parte rivoluzionato. Piacciono molto sia Kouamé del Genoa che Lozano del PSV. Per l'attaccante messicano negli ultimi giorni ci sono stati contatti telefonici tra De Laurentiis e Mino Raiola, ma quest'ultimo non è in Italia e il summit - se ci sarà - andrà in scena almeno la prossima settimana.

Discorso diverso per Koaumé, perché Giuntoli punta a stringere in tempi rapidi per l'acquisto di un calciatore che in Italia piace anche ad altre società. Poi c'è Nicolò Barella, prima scelta per il centrocampo: obiettivo per gennaio solo in caso di offerta monstre per Allan.

IN USCITA

Ottanta milioni di euro. E' questa la cifra che chiede il Napoli al PSG per la cessione già a gennaio del centrocampista Allan. In questo momento, da Parigi fanno sapere di non volersi nemmeno avvicinare a quella cifra, ma resta una situazione da monitorare giorno dopo giorno.

Amadou Diawara può partire solo con un'offerta superiore ai 40 milioni di euro (il Wolverhampton in questo momento non arriva a 30), mentre Marko Rog - come ammesso due giorni fa anche da Carlo Ancelotti - può partire in prestito. Ma il Napoli prima di dare via il croato vuol capire se Allan sia davvero sul piede di partenza. Bloccato Luperto, nonostante le richieste sia dalla Serie A che dalla Serie B.