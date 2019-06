Allan-Insigne, Napoli valuta solo offerte monstre. 150mln per Koulibaly

Una smentita per chiarire che Carlo Ancelotti non ha voglia di privarsi di Allan e Lorenzo Insigne. Il Napoli, nella giornata di ieri, ha chiarito tramite il proprio profilo Twitter alcune notizie circolate in merito al presunto ok che l'allenatore avrebbe dato per privarsi di una delle sue stelle e aprire al contempo all'arrivo di altre pedine per la rosa del 2019-2020. ​

Valutate eventuali offerte. Smentito il placet del tecnico, ma non l'intenzione del club azzurro perché evidentemente tutti sono cedibili di fronte a offerte da capogiro. E' chiaro che il Napoli valuterà eventuali proposte fuori mercato, per il centrocampista brasiliano ora impegnato in Copa America (che a TMW ha smentito la partenza post-competizione per Parigi, clicca qui per leggere) così come per l'attaccante di Frattamaggiore finito sul taccuino dell'Atletico Madrid. ​

La clausola di Koulibaly. Ammonta a centocinquanta milioni di euro la cifra che permette al difensore di disimpegnarsi dall'accordo col club partenopeo. La clausola rescissoria sembrava inizialmente entrare in vigore tra un anno, invece il club azzurro fa filtrare che l'intesa è valida già da questa estate. Koulibaly ha dunque un prezzo stabilito, ma il senegalese non sembra aver troppa voglia di andare via e in autunno dovrebbe tra l'altro ricevere la cittadinanza onoraria. Il Manchester City potrebbe spingersi fino a cento milioni di euro, troppo poco per quanto chiede De Laurentiis.