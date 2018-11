Allan: "Mai pensato all'Italia. Sono concentrato solo sul Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È uno degli elementi imprescindibili del Napoli di Carlo Ancelotti e lo era stato anche con Maurizio Sarri. Allan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, ha parlato della scelta di giocare con il Brasile. Il centrocampista ha ammesso di non aver mai pensato alla maglia azzurra: "No, non ci ho mai pensato. Ho sempre avuto la testa sul Napoli, poi è arrivata questa chiamata importante e sono felice".

In Nazionale hai parlato con Neymar del passaggio del turno?

"Sì, anche con quelli che giocano nel Liverpool. È un girone difficile, vogliamo andare avanti tutti... che vinca il migliore".