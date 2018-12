Allan: "Momento più alto della mia carriera, voglio vincere a Napoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato quest'oggi a margine della presentazione del calendario ufficiale della squadra partenopea. Inevitabile nel botta e risposta coi cronisti presenti partire dall'eliminazione dalla Champions League: "La delusione è stata grande, ma non era un gruppo così semplice, abbiamo dato tutto, il massimo, siamo dispiaciuti ma la vita va avanti e abbiamo campionato, EL e Coppa Italia, questi sono i nostri obiettivi. Domenica faremo una grande partita per vincere e dimenticare la Champions".

Sulla favola dal suo arrivo a Napoli: "Arrivare a Napoli per me è stato grandiosa, giocare in Champions, lottare per il campionato, rappresentare un tifo così appassionato. Sono grato di essere dove sono, sono molto felice e ogni volta che faccio un giro la gente mi fa i complimenti. Questo è il massimo, solo a Napoli si vive così, ma provo a fare sempre di più. Il sogno è di vincere per i tifosi".

Sei arrivato in nazionale, manca un'affermazione col Napoli: "Sì, è il momento più alto della mia carriera, ma non mi accontento, è solo un punto di partenza e devo lavorare come sempre e aiutare la squadra. Spero di vivere altre cose ancora più belle".