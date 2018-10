Allan: "Napoli impazzirebbe con lo Scudetto. Dobbiamo provarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga chiacchierata per Allan, centrocampista del Napoli, sulle colonne de Il Messaggero. "Qui mi trovo benissimo, mi sento un po' a casa. Lo Scudetto? Perché no? La Juventus è la più forte, ha anche Ronaldo, ma non è imbattibile. E comunque ci dobbiamo provare. La convocazione col Brasile? Sono felicissimo, spero sia solo un punto di partenza. Lo Scudetto? Napoli impazzirebbe".