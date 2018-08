Allan: "Non possiamo pensare allo Scudetto, ma vogliamo partire bene"

Fonte: TuttoNapoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del centrocampista azzurro Allan, rilasciate al portale brasiliano Lance.com.br: "Abbiamo avuto un buon cammino pre-campionato, abbiamo lavorato duro. Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile ciò che ci chiede il nuovo allenatore, non possiamo già pensare allo scudetto però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi".

Sulla crescita delle milanesi: "Inter e Milan sono due società che hanno una grande storia nel calcio italiano ed internazionale. Hanno passato dei brutti momenti, ma hanno investito molto e stanno tornando per lottare affinché abbiano un posto in Champions League. È una cosa buona per il campionato italiano, che torna ad essere competitivo come un tempo, un torneo in cui vogliono esserci i migliori calciatori. Con il ritorno di Inter e Milan, ed i loro acquisti, lo spettacolo del campionato non può che aumentare".

Su Cristiano Ronaldo: "Il suo arrivo in Italia aumenta la visibilità del torneo e regala un motivo in più per competere. Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato insignito del titolo di migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L’arrivo di Cristiano Ronaldo è molto importante, dà molta qualità alla Juventus ma un solo giocatore non può vincere da solo il campionato. Noi pensiamo a noi stessi, faremo ciò che abbiamo sempre fatto e proveremo a lottare con la Juventus".

Sui brasiliani nella storia del Napoli: "Il Napoli ha una storia molto buona con i brasiliani, penso a Careca ed Alemao che hanno vinto titoli con la maglia del club e ne hanno fatto la storia: vorrei seguire le loro orme. Jorginho era un calciatore molto importante per noi ma è andato via: con gli altri ragazzi che abbiamo in rosa sopperiremo nel modo migliore al suo addio. Abbiamo calciatori molto buoni che ci aiuteranno a fare un grande campionato".

Sull'esperienza in Italia: "Credo che la mia esperienza di sette anni in Italia non possa che aiutarmi, è ovvio che anno dopo anno ne guadagno in esperienza e ciò non può che aiutare. È il mio quarto anno al Napoli e i calciatori che hanno maggiore esperienza aiutano chi arriva al club affinché possano migliorarsi e sentirsi parte della squadra. Non c’è dubbio, l’ultima stagione è stata molto positiva per me. Abbiamo sempre provato a migliorare e lo faremo anche quest’anno. Proverò duramente a diventare un calciatore ancora più continuo, a migliorare i miei numeri, affinché possa aiutare il Napoli a lottare per i vertici del campionato italiano".