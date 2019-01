Allan-Paris Saint-Germain, le parti si avvicinano: affare da circa 100 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allan-Paris-Saint Germain, si può fare a gennaio. Come riporta TV Luna, i due club nelle ultime ore si sarebbero infatti avvicinati per un affare da oltre 100 milioni di euro. Al centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Napoli, andrebbe invece un contratto quinquennale da sei milioni di euro a stagione. Una trattativa gestita in prima persona dal patron Aurelio De Laurentiis, che a Parigi ha incontrato il numero uno dei transalpini Nasser Al-Khelaïfi.