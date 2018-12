Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della presentazione del calendario Ssc Napoli 2019, il centrocampista del Napoli Allan è intervenuto a Sky: "Siamo dispiaciuti per l'eliminazione, ma sapevamo che era difficile contro la finalista Champions ed un'altra che spende pesantemente. Dispiace, ma abbiamo altre opportunità di vincere, come in Europa League. Domenica vogliamo dimenticare quest'uscita della Champions. Juventus? Da anni fa campionati fuori dal comune, ma noi siamo il Napoli e lotteremo fino alla fine. Se sbagliano, saremo lì, perciò pensiamo a noi".