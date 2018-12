© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'indiscrezione è stata lanciata ieri dal Corriere dello Sport e lo stesso quotidiano parla di conferme ricevute in giornata: Allan e il PSG, c'è davvero qualcosa. Secondo il giornale romano non c'è nessuna smentita sull'offerta di 50 milioni messa sul tavolo dal club parigino per strappare l'ex Udinese ad Aurelio De Laurentiis. Qualche giorno fa ci sarebbe stato un incontro segreto in un hotel a Roma, nel corso del quale però il Napoli ha voluto frenare per questa cessione. Allan è incedibile e la dirigenza non ha alcuna intenzione di disfarsene, almeno per ora. Poi chissà, perché le vie del mercato sono sempre infinite.