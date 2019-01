Allan-PSG, dalla Francia: ancora vivi i contatti tra l'agente e il ds Henrique

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scrivono in Italia diversi quotidiani oggi in edicola e lo stesso accade in Francia, dove la notizia trova riscontro sul giornale più importante. Secondo l'edizione odierna de L'Equipe, l'affare tra Allan e il PSG non è ancora da considerarsi saltato, malgrado le parole di Carlo Ancelotti. Il ds Antero Henrique, infatti, continuerà a corteggiare il centrocampista brasiliano, mantenendo vivi i contatti con il suo agente. Pertanto un trasferimento in quest'inverno non è da escludere del tutto, anche se appare molto complicato perché il Napoli non abbassa le pretese e continua a chiedere oltre 100 milioni di euro.