© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allan al PSG è un affare ancora possibile. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta del solito muro alzato dal Napoli, disposto però a cedere il brasiliano dinanzi ad una proposta indecente. 80 milioni di euro forse non bastano, ma l'offerta è arrivata perché è da metà dicembre che il club azzurro sa che il PSG aveva individuato nell'ex Udinese il sostituto di Rabiot. Allan non è rimasto disinvolto, per cui l'operazione è tutta da seguire.