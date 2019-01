Allan-PSG, tra offerte e sponsor. De Laurentiis non scende sotto gli 80+30

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa che Aurelio De Laurentiis sta personalmente portando avanti a Parigi per la possibile cessione del centrocampista brasiliano Allan al Paris Saint-Germain.

Sono ore febbrili, ma al momento la forbice è ancora ampia perché le due società stanno lavorando per far rientrare nell'affare anche una sponsorizzazione per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha chiesto 100 milioni di euro più altri 30 per lo sponsor di maglia Qatar Airways. La proposta in questo momento è di 60 milioni di euro per il cartellino dell'ex Udinese più 20 per lo sponsor, un'offerta molto distante dalla richiesta del numero uno del club partenopeo che in questo senso ha fatto sapere di non essere disposto a scendere sotto gli 80 (cartellino) + 30 (sponsor) milioni di euro.