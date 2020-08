Allan sarà un giocatore dell'Everton. Chi al suo posto? Il Napoli punta Veretout

vedi letture

Dopo l'addio ad Allan, resta da capire chi sarà il sostituto del brasiliano in casa Napoli. Il giocatore è di fatto un nuovo centrocampista dell'Everton per 25 milioni più 3 di bonus, la società di Aurelio De Laurentiis per l'eredità pensa come prima ipotesi a Jordan Veretout della Roma.