Allan: "Si deve accettare la sconfitta quando si gioca con il cuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È stato per distacco il migliore nel naufragio del Napoli a Firenze, che ha spezzato quasi definitivamente il sogno Scudetto della squadra partenopea. Il centrocampista Allan è uscito in lacrime dal terreno del Franchi ma, come riporta il profilo Twitter della società campana, nonostante la grande delusione, ha mantenuto la lucidità necessaria per impartire al figlio una grande lezione di sport e di vita. Ecco le sue parole.

"Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: "La frustrazione va oltre la tristezza".

Gli ho risposto che "si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore"".