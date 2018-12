© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti sorprende ancora. La formazione ufficiale del Napoli vede Allan schierato come terzino destro, con Albiol e Koulibaly a comporre il pacchetto centrale della retroguardia mentre sulla corsia mancina ci sarà Mario Rui. Il tecnico azzurro, per la gara di questa sera contro l'Inter, non aveva dato segnali di voler lanciare il brasiliano in quella posizione che per il ragazzo non rappresenta una novità assoluta. In alcuni test del ritiro estivo a Dimaro, infatti, l'ex mister di Chelsea e Milan aveva provato Allan proprio in quel ruolo. Il brasiliano ha vissuto un'ottima prima parte di stagione, finendo anche nel mirino del PSG, stasera dovrà invece limitare le sortite offensive nerazzurre sulla sua corsia. Ancelotti non fa mai nulla a caso, come la mossa Maksimovic che ha dato i suoi frutti in Champions League contro PSG e Liverpool. Ora tocca ad Allan confermare che il tecnico ci ha visto giusto anche stavolta.