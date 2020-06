Allan vuol partire ed è sul mercato. Ma il Napoli deve ancora scoprire il futuro di Koulibaly

Koulibaly, Allan, Insigne, Mertens e Callejon. 5 giocatori che, ognuno a proprio modo, hanno svolto il ruolo di colonne portanti e uomini simbolo del Napoli degli ultimi anni. Se il futuro dei tre attaccanti sembra oramai deciso o quasi (i primi due resteranno con rinnovo, lo spagnolo partirà a zero), per quel che riguarda Allan e soprattutto Kalidou Koulibaly tutto sembra ancora in gioco. Anche in questo caso per motivi diversi.

Allan e un matrimonio oramai logoro - Nei mesi scorsi il PSG sarebbe stato pronto a fare follie per il motorino del centrocampo azzurro. Un’offerta extralarge, ai tempi si parlava di oltre 70 milioni di euro, che però non bastò per convincere Aurelio De Laurentiis a dire sì. La storia probabilmente non darà ragione al patron azzurro, visto che per problemi fisici, polemiche e ammutinamenti il valore del brasiliano è calato in modo piuttosto evidente. E la sua volontà appare oramai chiara, visto che già a gennaio aveva forzato la mano per arrivare ad una cessione. Le carte in tavola, insomma, sono quasi tutte state svelate. Quel che resta da capire è se Ancelotti ed il suo Everton (o magari l’Atletico Madrid) siano disposti a mettere sul piatto un’offerta compresa fra i 40 ed i 50 milioni per il suo cartellino, ovvero quanto spera di incassare il Napoli.

Koulibaly e un addio non scontato - Dipendesse da Gennaro Gattuso, il futuro del difensore sarebbe già deciso: resterebbe a Napoli senza se e senza ma per godersi una coppia centrale con Manolas finalmente rodata e collaudata. La migliore coppia centrale del campionato, si diceva la scorsa estate. Ecco, la speranza di Gattuso è che questa profezia possa avverarsi il prossimo anno. Ma il presente per ora consiglia prudenza: perché il nome di Koulibaly, non da oggi, è scritto in grassetto sulle short list delle big di Premier. Del Liverpool, del Manchester United e pure del City. I costi dell’eventuale operazione però non sembrano così semplici da sostenere: il Napoli parte da una valutazione di 90 milioni di euro. E il giocatore, che già oggi guadagna circa 6 milioni l’anno, chiederebbe un ingaggio ancora più alto. Tutti motivi che, in un modo o nell’altro, devono spingere i tifosi verso un cauto ottimismo per quel che riguarda la sua possibile permanenza.