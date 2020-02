Sam Allardyce, storico allenatore britannico ed ex ct della Nazionale inglese, ha parlato a talkSPORT del possibile passaggio di Pep Guardiola alla Juventus: "Siamo tutti consapevoli del fatto che lo stile di gioco italiano è negativo, particolarmente difensivo. Se Guardiola dovesse andare lì cambierà tutto, completamente. Proverà ad imporre il suo stile di gioco, trasformerebbe la Juventus profondamente nel suo modo di giocare. Parlo di passaggi, possesso palla, transizioni offensive e gol segnati. Oggi la Juventus è basata sulla solidità difensiva, per me sarebbe davvero interessante vederlo lì dopo aver allenato in Spagna, Germania e Inghilterra".