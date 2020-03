Allarme Coronavirus. Annullata la Maratona di Roma del 29 marzo

vedi letture

E' stata cancellata la Maratona di Roma in programma per il 29 marzo prossimo. E' arrivato un comunicato da parte degli organizzatori dell'Acea Run Rome a proposito della Maratona in programma a fine mese, annullata per l'emergenza Coronavirus. "Questo è il messaggio che Acea Run Rome The Marathon non avrebbe mai voluto scrivere, ma purtroppo in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l’ACEA Run Rome The Marathon del 29 Marzo è stata cancellata“