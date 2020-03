Allarme Coronavirus, Bach (presidente CIO): "L'Olimpiade non sarà cancellata o posticipata"

"I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non saranno cancellati, né posticipati". Lo ha dichiarato Thomas Bach, presidente del CIO, dopo l'incontro con il Comitato Esecutivo della manifestazione: "Non sono state menzionate le parole annullare o rimandare. Siamo un'organizzazione responsabile e abbiamo un team di esperti che si incontra regolarmente per affrontare le varie questioni. L'unico problema è che alcuni atleti potrebbero non partecipare ai tornei di qualificazione a causa del Coronavirus, quindi parleremo con le varie Federazioni per trovare le soluzioni migliori, anche se potrebbe comportare un aumento delle spese. Abbiamo già vissuto periodi difficili, penso agli attacchi di Monaco 1972 o ai boicottaggi degli anni '70 e '80. Tokyo e il Giappone hanno fiducia, qualsiasi decisione verrà presa in modo responsabile".