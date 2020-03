Allarme Coronavirus, Barcellona-Napoli è a forte rischio

Aumentano in queste ore le possibilità che Barcellona-Napoli, in programma mercoledì 18 marzo, non si giochi. La Roma non volerà per Siviglia, in quanto il Governo spagnolo non ne ha autorizzato l'arrivo in aereo. Per questo motivo appare improbabile che le cose cambino per il viaggio dei partenopei in Catalogna. Ricordiamo che le autorità spagnole hanno vietato i viaggi aerei con origine o in direzione Italia. Nessuna eccezione fatta per i giallorossi. L'alternativa, per il Napoli, è arrivare attraverso la Francia. Ma siamo nel campo delle ipotesi. E visto l'evoluzione delle cose, che cambiano con grande rapidità, da qui a sette giorni può succedere di tutto.