Allarme Coronavirus, Bundesliga verso le porte chiuse. Il ministro Spahn: "Tutto da cancellare"

La DFL sta pensando di chiudere le porte alla Bundesliga per la prossima settimana, in un turno dove c'è il derby della Ruhr fra Borussia Dortmund e Schalke. "Preferiremmo giocare con gli spettatori, ma purtroppo non è realistico", ha dichiarato Christian Seifert, ad del campionato tedesco, alla Bild. Tuttavia è esclusa una cancellazione totale della giornata numero 26. "Abbiamo deciso che si giocherà, con quanti spettatori oppure se senza... lo dovranno decidere le autorità. Ci sono contratti, conseguenze sportive, abbiamo bisogno di giocare regolarmente e smettere non è un'opzione. Abbiamo bisogno di una classifica a metà maggio con i club che pianificheranno". Non è dello stesso avviso Jens Spahn, ministro fedeale della sanità, che ha chiesto di annullare tutto. "Incoraggio vivamente i responsabili a cancellare gli eventi con più di 1000 partecipanti fino a nuovo avviso. È certamente più facile fare a meno di un concerto, una visita al club, una partita di calcio che andare al lavoro tutti i giorni", ha detto il politico della CDU. "Lo dico molto seriamente: questo sarà importante nelle prossime settimane. Ognuno deve dare un contributo".