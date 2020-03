Allarme Coronavirus. Cairo: "Servono misure eccezionali come in periodo di guerra"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della possibilità che il campionato venga fermato. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Il calcio sta a cuore anche a me ma non sono intervenuto per affrontare il tema campionato. E non so prevedere cosa verrà deciso nel consiglio federale perché non ne faccio parte. Dico però che il governo avrebbe potuto benissimo adottare anche questo provvedimento nel suo ultimo decreto. Servono misure eccezionali come quelle che vengono adottate in periodo di guerra".