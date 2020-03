Allarme Coronavirus, cambiano le designazioni UEFA: arbitri italiani esclusi dagli ottavi

Arbitri italiani esclusi dal prossimo turno di Champions League ed Europa League: l'allarme Coronavirus causa anche il cambio delle designazioni per quanto riguarda le gare di andata degli ottavi di finale di Europa League e per quelle di ritorno di Champions, dove erano stati designati anche fischietti italiani. Nel nuovo programma non ci saranno più, per evitare rischi di contagio anche oltre i nostri confini.