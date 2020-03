Allarme Coronavirus. Caos nel ciclismo: contagi all'UAE tour. Ma non saltano le classiche

Il Coronavirus sta avendo effetti dilaganti su tutto il mondo dello sport. Il ciclismo, che è per antonomasia uno delle discipline all'aria aperta per eccellenza, è colpito. Il Tour degli Emirati Arabi Uniti, una delle corse del World Tour, è stata annullata. E' scattata un'emergenza per due presunti casi a gara in corso: UAE Tour annullato, vittoria a tavolino ad Adam Yates. Una gestione confusionale che ha portato le squadre a restare in quarantena all'interno dell'albergo. Venerdì 617 test, esiti più lenti del previsto ad arrivare. Sabato sera le ambulanze piombano all'interno del Crown Plaza, nomen omen. Le squadre vengono bloccate dentro l'hotel tranne chi era già partito, la UCI non dà comunicati ufficiali.

Dodici positivi all'UAE Tour Il Ministero della salute e della prevenzione degli Emirati, MoHAP, ha annunciato sei nuovi casi di coronavirus, Covid-19, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero, i nuovi casi vengono monitorati secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità. I sei individui con diagnosi di nuovo coronavirus comprendono due russi, due italiani, uno tedesco e uno colombiano. I pazienti erano collegati ai due casi precedentemente annunciati associati all’Uae Tour. Poi, il numero sale. i sono almeno 12 positivi: sei italiani, quattro russi, un tedesco e un colombiano. Quattro i corridori. E tre formazioni sono sempre tenute in quarantena in hotel.

Rischia(va)no di saltare le classiche Non solo: il mondo del ciclismo è in attesa perché davanti ci sono tre grandi appuntamenti come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo ma le parole di Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, a Tuttobiciweb, sono chiare. "E' indubbio che le notizie che arrivano per quanto riguarda l'emergenza coronavirus siano chiare: le indicazioni del Comitato Scientifico lasciano poco marginie di manovra e, se verranno adottate dal Governo, ci troveremmo costretti ad annullare le tre prove in questione". Poi, il colpo di scena.

* Aggiornamento delle 19.20 - La UCI ha diramato un comunicato, riportato da TuttoBiciWeb. "La decisione presa è quella di non annullare alcuna prova del calendario internazionale in questo momento. Ogni decisione circa l’eventuale annullamento di ogni singola corsa sarà affidata alle autorità locali in base ai fattori di rischio registrati. Per le corse confermate, ogni organizzatore dovrà predisporre le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di contagio. Tra queste, una adeguata distanza tra pubblico e corridori alla partenza e all’arrivo, il rispetto del protocollo medico del Paese che ospita la corsa; la limitazione del numero di squadre alloggiate in ogni singolo hotel e il rispetto di misure igieniche come quella di evitare il foglio firma con la stessa penna per tutti. Se ci saranno organizzatori che non possono organizzare la propria corsa o squadre che non sono nelle condizioni di partecipare, dovranno informare immediatamente l’Uci che si impegna a far sì che nessuna squadra sia penalizzata finanziariamente né al momento in cui verranno valutati i risultati sportivi per l’assegnazione delle licenze WorldTour".