Allarme Coronavirus, comunicato del Lione: "Aspettiamo disposizioni da UEFA e Juve"

vedi letture

La partita tra Juventus e Lione, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, si giocherà a porte chiuse, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il club francese, poco fa, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato per dare istruzioni ai propri tifosi: "L'Olympique Lione ha preso atto delle informazioni provenienti dall'Italia in merito alle porte chiuse disposte per la partita del 17 marzo. Per il momento, questa informazione non ci è stata confermata dalla UEFA o dalla Juventus. Potrebbero essere previste altre soluzioni. Per quanto riguarda i tifosi che hanno già acquistato il loro biglietto per questa partita, torneremo sull'argomento non appena sapremo esattamente dove e in quali condizioni si giocherà la partita. Grazie per comprensione".