Allarme Coronavirus, Consiglio di Lega Serie A straordinario in corso

Il calendario del girone di ritorno di Serie A, con particolare attenzione al posizionamento delle 11 gare fino ad ora rinviate, è l'argomento principale del consiglio di Lega straordinario in corso, in diretta telefonica: al centro del dibattito le modifiche del calendario di Serie A con i recuperi delle gare rinviate per il Coronavirus. Seconda riunione in due giorni dopo quella di ieri, che si è però conclusa con un nulla di fatto: lo rivela la redazione di Sky. Al confronto sono presenti i consiglieri: Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Maurizio Casasco, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Caludio Lotito e Giuseppe Marotta. Questi ultimi tuttavia non votano.