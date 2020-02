vedi letture

Allarme Coronavirus, da Inter-Samp ad Atalanta-Sassuolo: le possibili date dei recuperi

Quattro partite rinviate nell'ultimo week-end a causa dell'emergenza Coronavirus: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Sono quindi ore di riflessione in Serie A, in attesa di capire se fermare in toto il campionato nel 26° turno e quando recuperare le gare posticipate ieri.

Le possibili date dei recuperi - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, la sfida di Bergamo dovrebbe essere disputata mercoledì 18 marzo, unica data possibile e anche la più opportuna considerati gli impegni in Champions della squadra di Gasperini. Due ipotesi in piedi, invece, per il recupero di Torino-Parma: mercoledì 4 marzo o mercoledì 11 marzo, con le due società che hanno già dato disponibilità per entrambe le soluzioni. Verona-Cagliari? Ipotesi recupero 11 marzo. Rebus, infine, per il recupero tra Inter e Samp: il calendario da qui a fine campionato offre infatti un solo mercoledì libero per i nerazzurri, ovvero il 20 maggio, appena quattro giorni prima dell'ultima giornata di Serie A.