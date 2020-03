Allarme Coronavirus, da Sanchez a Vidal: Cile pronto a mettere in quarantena gli europei

Il Coronavirus spaventa anche il Sud America, e nello specifico il Cile. Con le autorità che, come prevedibile e condivisibile, non fanno distinzioni tra i calciatori e gli altri cittadini in arrivo dai Paesi in cui sono segnalati focolai dell’epidemia. È il caso, appunto, del Cile, ove al ritorno in patria per giocare con la Nazionale (impegnata contro Uruguay e Colombia a fine marzo nelle qualificazioni a Qatar 2022) saranno messi in quarantena Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Gary Medel ed Erick Pulgar, per fare alcuni esempi. Lo ha dichiarato il ministro della Salute cileno, Jaime Manalich, annunciando che potranno scegliere se osservare la quarantena sotto osservazione o nelle proprie abitazioni. Il problema è che così, di fatto, diventerà quasi impossibile per loro giocare queste partite: in pratica dovrebbero iniziare la quarantena da domani, la prima gara è il 26 marzo e vi arriverebbero senza alcun allenamento con i compagni di nazionale. Un bel grattacapo.