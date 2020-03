Allarme Coronavirus. Domattina la decisione su Barcellona-Napoli: porte chiuse o no?

Il Barcellona saprà domattina se la gara di Champions League contro il Napoli - in programma mercoledì 18 marzo al Camp Nou - si svolgerà a porte chiuse. In seguito all'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia e più in generale l'Europa, infatti, alle 9 di domani è stata indetta una riunione straordinaria presso il Dipartimento della Sanità della Catalogna (la cui sede è molto vicina allo stadio della squadra blaugrana) con i rappresentanti del Barcellona, i funzionari medici e il Segretario Generale dello sport. Il governo - secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo - preme per giocare a porte chiuse, il Barcellona vorrebbe i suoi tifosi, o quantomeno gli abbonati: quella di limitare a questi ultimi l'ingresso è (a sorpresa) una decisione possibile.