Allarme Coronavirus. Douglas Costa: "Italia non mollare. Sei come il sole che risorge sempre"

Dopo le ultime disposizioni del governo italiano e le centinaia di casi di Coronavirus certificati, sono tante le reazioni del mondo dello sport. Fra queste, da segnalare anche quella particolarmente sentita dell'attaccante della Juventus Douglas Costa: "In questo momento difficile vi sono vicino. Italia non mollare. Siate come il sole che tramonta ma non si dimentica mai di risorgere".