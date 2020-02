vedi letture

Allarme Coronavirus. FIGC sospende tutti gli stage delle Nazionali previsti in questi giorni

In merito alla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus in Italia, il Consiglio federale riunitosi questa mattina ha confermato la decisione di rinviare a data da destinarsi gli stage delle Nazionali Under 19 Maschile e Femminile e della Nazionale Under 23 Femminile programmati in questi giorni.

Prosegue invece regolarmente l’attività internazionale delle Squadre Nazionali. La Nazionale Femminile si radunerà giovedì 27 febbraio per prendere parte all’Algarve Cup, il prestigioso torneo in programma dal 4 all’11 marzo. L’Italia, che anziché dall’aeroporto di Venezia partirà da Roma, affronterà mercoledì 4 marzo (ore 20.15 locali, 21.15 italiane) le padrone di casa del Portogallo nei Quarti di Finale: sabato 7 marzo le vincenti daranno vita alle semifinali, mentre le perdenti si sfideranno per i piazzamenti dal 5° all’8° posto. L’Under 17 Femminile sarà impegnata domani (ore 17) e giovedì (ore 15) a Lisbona in una doppia amichevole con le pari età del Portogallo, mentre l’Under 19 Femminile parteciperà dal 5 al 9 marzo al consueto appuntamento annuale con il Torneo di La Manga. Le Azzurrine esordiranno giovedì 5 marzo (ore 16) con la Norvegia, mentre le altre due gare si giocheranno rispettivamente sabato 7 marzo (ore 14) con l’Islanda e lunedì 9 marzo (ore 12) con la Svizzera.

Per quanto riguarda le Nazionali maschili, l’Under 16 ha fatto questa mattina il suo esordio nel Torneo UEFA in corso di svolgimento ad Antalya. La squadra allenata da Daniele Zoratto, sconfitta 5-2 dalla Francia, tornerà in campo giovedì 27 febbraio (ore 15.30 locali, le 13.30 italiane) per affrontare i padroni di casa della Turchia e sabato 29 febbraio (ore 11 locali, 9 italiane) disputerà l’ultimo incontro del torneo con il Paraguay. La Nazionale Under 15 partirà invece mercoledì 26 febbraio alla volta di Belgrado e il giorno seguente (ore 12) a Stara Pazova affronterà in amichevole la Serbia.

Doppio impegno infine per la Nazionale Under 19 di Futsal, che affronterà la Slovenia oggi alle 18.30 e domani alle 17.30 a Skofije