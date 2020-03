Allarme Coronavirus. Francia, per ora Ligue 1 regolare ma senza strette di mano

In Francia, i casi confermati sono 212 (almeno quelli confermati nel momento in cui si scrive). Ma per il momento, lo sport non sembra risentire particolarmente dell'allarme legato al coronavirus nonostante il governo che ha requisito l'intera produzione di mascherine e la cancellazione di diversi eventi extrasportivi: a Parigi, per esempio, sono stati cancellati il Salone del Libro e il Salone mondiale del Turismo.

Questa sera dunque si giocherà regolarmente, e a porte aperte, la semifinale di coppa di Francia fra il Lione ed il PSG. Poi, il prossimo fine settimana, spazio al campionato con le consuete modalità. L'unico match che verrà giocato a porte chiuse è Chambly-Le Mans di Ligue 2 ed il motivo è legato alla presenza di un focolaio proprio nel dipartimento dell'Oise. Al momento, l'unica limitazione riguarda il saluto dei giocatori a inizio partita: sono state vietate le strette di mano di rito prima del fischio d'inizio.

La situazione è comunque in evoluzione, col governo e i vari prefetti che possono prendere decisioni giorno per giorno. Intanto tiene banco la questione PSG-Borussia Dortmund di Champions League dell'11 marzo: il PSG evidentemente vorrebbe un Parco dei Principi pieno, ma ancora una decisione definitiva in merito non è arrivata.