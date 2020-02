vedi letture

Allarme Coronavirus, Garcia verso Lione-Juventus: "Grave, ma ne parli chi di competenza"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, presenta la gara con la Juventus in conferenza stampa, aperta però dalla tematica dell'allarme coronavirus. "In che modo dovrei tenerne conto? Sulla preparazione? Sui tifosi? No, assolutamente, non ci abbiamo pensato. E' un argomento grave ma serve lasciare a chi è abilitato la cura di preoccuparsene. Vedremo se i tifosi ci saranno o no, noi pensiamo alla partita".