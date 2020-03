Allarme Coronavirus. Germania, Bundes aperta e gaffe Lipsia. Ma niente selfie o autografi

In Germania, nel momento in cui scriviamo, i contagiati confermati dopo gli oltre 11mila tamponi effettuati sono 240, con la maggior parte dei casi che è stata localizzata nella Renania Settentrionale-Vestfalia. E proprio per questo motivo le autorità hanno messo sotto osservazione le sfide Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund e Leverkusen-Francoforte, che per il momento restano comunque regolarmente in programma (e a porte aperte).

Detto della gaffe del Lipsia delle scorse ore, con tanto di comunicato di scuse per i tifosi giapponesi fatti uscire dallo stadio, sono diverse le società che si stanno dotando autonomamente di precauzioni e forme di protezione seguendo le indicazioni del Robert-Koch-Institute. Indicativo, in tal senso, il comunicato del Bayern Monaco in cui veniva chiesto ai propri giocatori di evitare contatti coi tifosi tramite autografi o selfie.